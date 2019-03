Napoli: incendi a Monte Sant'Angelo e Ischia, ​fiamme alimentate dal vento

Venerdì 22 Marzo 2019, 20:06 - Ultimo aggiornamento: 22-03-2019 20:21

Un incendio di ampie proporzioni si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi sulla collina di Monte Sant'Angelo, a ridosso da via Cintia, tra Fuorigrotta e Soccavo. Le fiamme si sono sprigionate intorno alle 14,30, e sul posto sono dovute accorrere alcune squadre dei Vigili del Fuoco, che dopo qualche ora hanno sedaro il rogo, che anche a causa del forte vento rischiavano di estendersi nell'area dei Camaldoli. Accertamenti in corso per verificare se si sia trattato di un atto doloso, indagini in corso da parte della Polizia di Stato. Fortunatamente non si registrano danni a persone o cose.Altro vasto incendio sulla collina dello «Spalatriello» a confine tra i Comuni di Ischia e Barano. Le fiamme che interessano la zona «Testa», tra la frazione di Fiaiano (Barano d' Ischia) e lo Spalatriello di Ischia lambiscono alcune abitazioni della zona. Sul posto i vigili del fuoco e anche i carabinieri.