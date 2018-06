C'è Monumentando-bis: più vincoli per gli sponsor

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 6 Giugno 2018, 08:34 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 08:34

Riparte dalla Seconda Municipalità l'avventura del restauro dei monumenti a spese dei privati, rinasce laddove era stata inventata dieci anni fa quando si resero necessari lavori alla statua di Imbriani in piazza Mazzini e al marmo di Dante nell'omonima piazza. All'epoca la municipalità s'inventò l'intervento degli sponsor e l'operazione riuscì in pieno. Poi è venuto il tempo di «Monumentando» con il progetto gestito direttamente da palazzo San Giacomo e le travolgenti polemiche che l'hanno accolto e accompagnato. Il progetto di oggi non ha lo stesso nome ed è annunciato come rivoluzionario rispetto al precedente.Oggi si ricomincia dalla municipalità, dalla seconda: «Abbiamo fatto tesoro delle indicazioni dell'Anac di Cantone - spiega il presidente Chirico che racconta con orgoglio il progetto - abbiamo preparato bandi puntuali che non incapperanno nelle stesse difficoltà di Monumentando». Il bando non è ancora pubblico ma, secondo i chiarimenti di Chirico, sarà lontanissimo da Monumentando. In quel progetto si chiedeva il restauro e si concedeva allo sponsor lo spazio pubblicitario intorno al monumento per la durata dei lavori. «Noi, invece, non chiediamo sponsorizzazioni. Vendiamo lo spazio pubblicitario a prezzo pieno, senza sconti. E chi prenderà in gestione quello spazio avrà l'obbligo di garantire il restauro del monumento seguendo il progetto validato dalla Soprintendenza». Insomma, non dovrebbe più sollevarsi il dubbio di lavori protratti in eterno per continuare ad esporre pubblicità, perché ogni giorno di esposizione di cartelloni avrà un suo costo che è esattamente quello di mercato; non dovrebbero più sorgere controversie sull'esecuzione dei lavori perché i progetti e i materiali da utilizzare sono indicati, preventivamente, dalla Soprintendenza.