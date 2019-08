Addio alla piccola Chloe: la bimba di 15 mesi di Casoria non ce l'ha fatta

Sabato 24 Agosto 2019, 20:11

La piccola Chloe non ce l'ha fatta. Il suo cuoricino ha smesso di battere nel pomeriggio, dopo una giornata molto complessa dal punto di vista clinico poiché le difficoltà respiratorie sono peggiorate ora dopo ora. La piccina di Casoria è nata quindici mesi fa prematura, con un rene non funzionante al cento per cento e gravi problematiche polmonari. Nella sua breve vita, Chole, affetta dalla sindrome di down, aveva subito un intervento al cuore appena nata e dall'11 agosto era ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Monaldi, per un peggioramento respiratorio. La sua vita era appesa a un filo e necessitava di un trapianto polmonare, da effettuarsi all'Ospedale Bambin Gesù di Roma.Per lei e i suoi genitori, che necessitavano di un aiuto economico, si era mossa l'associazione «Il sorriso di Karol» fondata da Simona Longobardi, una mamma che era passata attraverso lo stesso dolore ma che tre anni fa ha dovuto dire addio per sempre alla figlioletta. La speranza di tutti era che Chloe ce la facesse, ma invece il destino è stato ben altro. Ad annunciarle la tragedia è stata l'associazione con un post su facebook: «Con forti dolori nell'anima e con le lacrime al cuore, volevamo ringraziare tutti voi che siete stati vicini al dolore dei genitori della piccola Chloe... La piccola ha smesso di combattere ed ora non soffrirà più... Giocherà tra gli angeli con la nostra piccola. Riposa in pace Piccolo Angelo. Il tuo sorriso non ci abbandonerà mai più. Chloe sempre nei nostri cuori ❤️».Centinaia di messaggi di cordoglio alla famiglia.