Napoli, morta una ragazza in mare: scontro tra kayak per una barca

Tragedia nel mare di Napoli questo pomeriggio: un kayak si è rovesciato nello specchio d'acqua davanti a Villa Rosebery. Una ragazza ha perso la vita.

La donna si trovava a bordo di un kajak assieme ad un amico, che è stato soccorso in mare. Secondo una prima ricostruzione la canoa si sarebbe rovesciata, probabilmente in seguito a una collisione con un natante che poi si sarebbe allontanato.

Sul posto è intervenuta la Guardia costiera, allertata dal proprietario di un motoscafo che transitava in zona. Sul posto anche il pm di turno della procura di Napoli. Sono in corso indagini e approfondimenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.