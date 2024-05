Napoli, morta Rita Granata dopo tre giorni di agonia: era stata travolta da un'auto

È morta Rita Granata, la 27enne investita a Fuorigrotta domenica scorsa.

Il grave incidente era accaduto in via Leopardi mentre la giovane donna scendeva da un taxi nella notte tra il 5 e il 6 maggio. La giovane, residente proprio nella strada, dopo una serata passata con le amiche si era fatta accompagnare insieme con altre ragazze a casa in taxi. Poi era stata travolta dall'auto di un 24enne che in un primo momento non aveva prestato soccorso, poi tornato indietro.

La giovane donna non ce l'ha fatta ed è deceduta all'ospedale San Paolo dopo un'agonia di tre giorni e un intervento chirurgico.