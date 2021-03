Ospedale del Mare, addio a Sonia; il caso in Procura: scatta l'autopsia

È morta ieri mattina Sonia Battaglia, la cinquantaquattrenne ricoverata dal 13 marzo scorso all'Ospedale del Mare in seguito a trombosi acuta. Nei giorni scorsi i familiari avevano fatto sapere che la donna, che viveva a San Sebastiano al Vesuvio e lavorava come addetta alla segreteria in una scuola di San Giorgio a Cremano, era stata vaccinata il primo marzo e aveva ricevuto una dose di AstraZeneca appartenente allo stesso lotto sequestrato a Biella dopo il decesso di un professore.

Durante la degenza i medici non hanno però stabilito alcun nesso tra la vaccinazione e il malore, sopravvenuto, tra l'altro, dopo circa due settimane. E a questo punto a chiarire le cause del decesso potrà essere soltanto l'autopsia, già disposta dalla Procura della Repubblica di Nola che ha aperto un fascicolo e si sta coordinando anche con i colleghi di Napoli impegnati in analoghe indagini. In condizioni gravissime sin dal momento in cui arrivò al pronto soccorso, Sonia Battaglia è morta alle nove del mattino, quando i medici hanno riscontrato che il suo elettroencefalogramma risultava completamente piatto. Si è così deciso di riunire la commissione medico-legale per la valutazione della morte encefalica. Per sei ore sono state monitorate eventuali variazioni del quadro clinico che però non si sono manifestate in alcun modo. L'encefalogramma è rimasto stabilmente piatto e alle 15 sono state sospese tutte le funzioni di sostegno alla ventilazione ed è stata dichiarata la morte della paziente, anche se, in base alle normative vigenti, l'ora del decesso indicata nella cartella clinica resta quella delle nove.



I MESSAGGI

La tragedia di Sonia era stata raccontata nei giorni scorsi dal figlio Mario tramite un video sui social in cui chiedeva aiuto ai medici affinché riuscissero a salvare la vita a sua madre e associava alla vaccinazione contro il Covid 19 le gravi condizioni in cui lei era precipitata. Ora il ragazzo, di fronte al dramma che lo ha colpito, ribadisce la sua personale convinzione: «Te ne sei andata per un vaccino, per un senso civico», scrive su Facebook. E continuando a rivolgersi direttamente alla mamma aggiunge: «Sei stata la cosa più bella della mia vita. Tu che pensavi prima a noi e poi a te. Tu che mi facevi i complimenti per tutto, mi dicevi che ero bellissimo anche quando mi svegliavo». Si affida ai social anche Lorenza, un'altra figlia di Sonia: «Sei la nostra roccia e per sempre vivrai con noi. I tuoi nipoti la tua luce e tu la loro. Sempre sorridente aiutavi tutti e senza chiedere nulla in cambio». Lorenza ricorda gli ultimi giorni prima che le cose precipitassero: «Non posso crederci, domenica scorsa stavamo al parco, poi come sempre tutti a casa mia».

E si interroga sul futuro: «Non so come sarà la vita, mi mancherai tantissimo e nessuno ti potrà mai dimenticare». Su quello che successe il giorno in cui Sonia Battaglia cominciò a sentirsi male, suo figlio Mario fornisce una ricostruzione molto dettagliata. «Mia madre aveva febbre alta e vomito racconta e questo ci aveva spinti a chiamare il 118. Però in quel frangente non ci fu il ricovero poiché ci venne detto che sarebbero state necessarie tantissime ore per le procedure di ingresso in ospedale. Successivamente, invece, fummo noi a portarla al pronto soccorso perché ci accorgemmo che erano comparsi segni di sofferenza celebrale». La convinzione dei familiari che il decesso di Sonia sia collegato al vaccino nasce dalla loro certezza sulle precedenti ottime condizioni di salute della donna. «Mia madre continua Mario è sempre stata una persona in salute, non aveva nessuna malattia. Io e la mia famiglia vogliamo sapere perché è morta». Secondo la diagnosi dei medici dell'Ospedale del Mare la donna al momento del ricovero aveva una trombosi dell'arco aortico e varie trombosi cerebrali.

