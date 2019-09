Lunedì 23 Settembre 2019, 18:49

È morta a Marano, all’età di 84 anni, Adelaide Manna, vedova di Gaetano Orlando, meglio noto come Tanino ‘e Bastimento, l’uomo che nel 1955 uccise al corso Novara di Napoli Pasquale Simonetti, il famigerato Pascalone ‘e Nola, incontrastato guappo del dopoguerra, marito di Pupetta Maresca. Per quell'omicidio Tanino ‘e Bastimento fu condannato a 16 anni di carcere. La Corte che lo giudicò non ritenne che l'omicidio di Pascalone 'e Nola - così come ipotizzato dalla pubblica accusa - fosse stato commissionato dai cugini di Orlando, ovvero dai Nuvoletta di Poggio Vallesana, in quegli anni impegnati nel settore dell'ortofrutta e rivali in affari di Pascalone 'e Nola.