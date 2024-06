«Una ragazza sempre sorridente, con gli occhi del colore del mare». Al complesso Scampia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II la ricordano benissimo e la commozione prende immediatamente il sopravvento per la giovane vita spezzata nello specchio d’acqua di fronte a Villa Rosebery, la residenza napoletana del presidente della Repubblica. È qui che da novembre Cristina Frazzica aveva iniziato una nuova vita e seguiva i corsi della PharmaTech Academy, prima in Italia dedicata ai farmaci RNA, che le avrebbe permesso di diventare una figura specializzata nella terapia genica e spalancato le porte per la carriera che aveva sempre sognato.

Per Napoli è stato amore a prima vista già tre anni fa, quando l’ha visitata durante il Ponte del 2 giugno insieme all’amica Marina. Nessun dubbio, dunque, di frequentare un corso di alta formazione proprio qui, in una città in cui ogni giorno avrebbe potuto scorgere il mare, che amava tanto, e dove si stava radicando il suo futuro personale e professionale. «Al colloquio selettivo era motivata, decisa a frequentare l’Academy a Napoli e impegnarsi in questa nuova avventura professionale di cui ha colto immediatamente l’aspetto innovativo», ricorda Bruno Catalanotti, direttore della PharmaTech Academy, che ribadisce: «Per il tirocinio aziendale di due mesi le avevo chiesto se volesse avvicinarsi alla famiglia in Lombardia, e lei rispose che qui si trovava bene. Nel suo elenco di preferenze c’erano solo aziende campane».

Sui social sono centinaia i messaggi dedicati alla trentenne di Voghera, originaria di Taurianova, in Calabria, dove da bambina trascorreva le vacanze estive e aveva molti amici oltre ai parenti. Nel corso della sua giovane vita, Cristina ha lasciato un segno tra i compagni del corso di taekwondo, degli astrofili, della Croce Rossa Italiana, e naturalmente tra gli ex colleghi delle Università di Pavia e Milano e di Costa Crociere, dove ha lavorato fino a qualche mese fa come biologa di bordo. Consapevoli dei legami che aveva stretto in giro per l’Italia e l’Europa, la madre Angela Calabrò, il padre Luigi e la sorella gemella Martina hanno aperto un libro dei ricordi online, dove ciascuno potrà lasciare una frase, una foto o un video con lei.

«Nonostante la tua assenza ci lasci un vuoto incolmabile, il tuo spirito vivrà per sempre nei ricordi di coloro che ti hanno amata e nelle terre che ha esplorato. La tua sete di scoperta e il tuo entusiasmo per la vita continueranno a essere un faro di ispirazione per tutti noi. Ciao Cristina, viaggia serena tra le stelle. Non ti dimenticheremo mai», hanno scritto nel necrologio che ora dopo ora, si arricchisce di ricordi commoventi, divertenti, veri per «la ragazza dagli occhi del mare e dal grande sorriso». Messaggi che sono arrivati anche dalle istituzioni. «La notizia della prematura e tragica scomparsa della giovane Cristina Frazzica è motivo di dolore e raccoglimento per Comunità vogherese tutta», scrivono in una nota gli amministratori del comune lombardo, cui è seguito a stretto giro quello calabrese in cui si dichiarano «rappresentanti di un sentimento assai diffuso in queste ore nella nostra comunità per una tragedia sulla quale auspichiamo che si faccia quanto prima piena luce per dare verità e giustizia».

L’Academy

«Era una ragazza solare, molto rispettosa e attenta alle esigenze di tutti. Ha sempre dimostrato grande passione e impegno per questa nuova avventura professionale e ne ha colto l’aspetto innovativo. Per lei era un nuovo inizio, l’inizio di una nuova vita in cui si è lanciata con entusiasmo e responsabilità». Il direttore Catalanotti fa fatica a parlare, difficile accettare quanto è accaduto alla sua allieva, apprezzata per la sua preparazione e contesa da più aziende partner dell’Academy dove per due mesi avrebbe svolto il project work. «Durante un colloquio le chiesi se volesse avvicinarsi alla sua città di residenza, ma lei non voleva creare problemi, era conscia di quanto fosse complesso dal punto di vista organizzativo gestire 28 allievi. Mi disse che era tranquilla a Napoli e nell’elenco delle sue preferenze c’erano solo aziende della Campania».

A fine mese avrebbe ultimato il progetto alla Nouscom su tematiche legate allo sviluppo di terapie per sconfiggere il cancro, e per lei era pronta una proposta di lavoro. Il suo futuro era quindi qui, in sintonia con quello sentimentale, grazie all’incontro con Vincenzo Leone (che era con lei al momento dell’incidente a mare) conosciuto a una festa di colleghi di Academy. Il 16 luglio è prevista la Graduation Day, ma probabilmente sarà anche l’occasione per ricordarla. «Stavamo già pianificando la Graduation Day, un momento di festa collettiva in cui si consegnano i diplomi che attestano il traguardo di un lungo e intenso percorso di studi e prologo di una nuova fase lavorativa - ha detto il docente - Nei prossimi giorni parlerò con i ragazzi per capire lo stato d’animo di ciascuno e come organizzarla nel rispetto di Cristina».