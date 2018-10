Tbc all'ospedale San Paolo: «Tutto il personale subito controllato, nessun rischio per i pazienti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 20 Ottobre 2018, 12:00

Vito Rago, direttore sanitario dell'ospedale San Paolo si dice profondamente addolorato per la perdita della collega . Ma assicura che non ci sono rischi per operatori e pazienti in quanto la forma non era infettiva. «Comunque non appena abbiamo appreso della diagnosi di tubercolosi che aveva colpito la colera - avverte Raga - abbiamo avviato tutti i controlli e rafforzato le procedure di sicurezza che comunque, di routine, vengono sempre utilizzate nel mio come credo negli altri pronto soccorso. Un manualetto con le linee guida è stato pertanto inviato a tutto il personale».«Verosimilmente può aver contratto il bacillo, in passato, anche all'interno del pronto soccorso dove lavorava. Poi la malattia è andata avanti sotto traccia. Quando si è palesata era in fase avanzata. Per accertamenti è stata trasferita prima all'ospedale di Caserta e poi da lì al Coturno dove è purtroppo deceduta. Cosa avete fatto dopo la diagnosi? Abbiamo messo in essere tutte le procedure di profilassi a metà agosto con la regia del medico competente e il laboratorio del corso Vittorio Emanuele. Abbiamo sottoposto a screening tutto il personale del pronto soccorso e della Medicina di urgenza».«È stata ribadita la procedura di comportamento a tutti i reparti dell'ospedale che sono sempre dotati di mascherine e guanti».«Sono oltre 10-12 all'anno».