Sono due gli indagati per la morte del sedicenne Antonio Milo, deceduto in un incidente stradale mercoledì scorso a Scampia. Il pm Maria Sofia Cozza, ha iscritto nel registro degli indagati, come atto dovuto, i due automobilisti coinvolti nell’incidente che è costato la vita al giovane napoletano.

APPROFONDIMENTI Incidente a Castellammare, indagato lo zio della ragazza alla guida senza patente Incidenti a Napoli: due pedoni travolti, donna in fin di vita Tragedia all'Air Show prima delle Frecce Tricolori: Paolo Dal Pozzo muore investito da una cisterna a L'Aquila. Aveva 41 anni, era co-pilota dell'elisoccorso del 118

La dinamica dell’incidente, secondo i primi rilievi, spiega che il sedicenne, alla guida del suo scooter (un Honda Sh 125) ha avuto un impatto con una Fiat Panda mentre percorreva via Roma verso Scampia in direzione di Melito; in seguito all’impatto si è ritrovato sulla corsia opposta dove sopraggiungeva una Ford Ka che l’ha centrato in pieno sbalzandolo dalla moto. Il ragazzo è morto in seguito alla lesioni per l’impatto sul selciato.

L’iscrizione dei due automobilisti al registro degli indagati (un 36enne di Melito e un 25enne di Portici) si è resa necessaria per avviare gli esami non ripetibili da parte dei periti.



L’esame più importante, l’autopsia, è stata effettuata nella giornata di ieri presso il Secondo policlinico di Napoli dal perito nominato dalla procura, il dottor Emanuele Capasso. All’esame ha partecipato, come consulente tecnico per la parte offesa, anche il medico legale Mauro Perrino messo a disposizione da Studio3A-Valore, società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini a cui si sono affidati i familiari della vittima. La vicenda viene seguita dal consulente per la Campania di Studio3A-Valore, Vincenzo Carotenuto, con la collaborazione dell’avvocato Vincenzo Cortellessa. Questo esame consentirà di accertare le cause del decesso e desumere, dalle lesività, anche elementi utili per fare piena luce sulla dinamica, le cause e tutte le responsabilità del sinistro.

Dopo aver ricevuto le risultanze dell’autopsia alla famiglia di Antonio Milo, che vive al viale della Resistenza, verrà restituita la salma per lo svolgimento dei funerali.