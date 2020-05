Napoli, morto l'avvocato Aprea: stroncato da un infarto a 66 anni, toghe in lutto

LEGGI ANCHE

Non ha avuto il tempo di ripartire, di tornare ad indossare la toga, dopo lo stop forzato provocato dalla pandemia. È morto nella notte l'avvocato, aveva 66 anni, stroncato da un infarto nella sua abitazione in zona Monte di Dio.. Studio professionale a Barra, una presenza quotidiana nelle aule di giustizia dei tribunali del distretto, competente, rispettoso dei colleghi e della deontologia professionale., si sono ritrovati nella sua abitazione per un ultimo saluto. Sornione, ironico, disincantato ma legato alla propria professione. Un uomo di poche parole ma capace di gesti di straordinaria generosità, un galantuomo napoletano. Lo ricordano così le persone che lo hanno affiancato in questi anni, a partire dall'avvocato, che ha condiviso con Filippo Aprea gli anni dell'università, i primi passi in una professione complessa come l'avvocatura a Napoli, sin dal debutto nelle aule di giustizia - negli ormai remoti anni Ottanta -, in quel di Castelcapuano. I funerali si terranno martedì 5 maggio, alle 10, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli.