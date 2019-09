Bracciante in nero muore nella serra a Varcaturo, denunciato l'imprenditore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 1 Settembre 2019, 09:00

Non ha retto il peso della fatica, del caldo afoso, dello sforzo immane di dover raccogliere chili di meloni per l'intera giornata. La cappa di calore dei giorni scorsi, resa ancora più soffocante dai teloni della serra in cui lavorava, non gli ha lasciato scampo. Così è morto Pasquale Fusco, 55 anni, bracciante. Un attacco cardiaco lo ha stroncato sul colpo, ieri mattina, in mezzo ai compagni di lavoro. Difficile non collegare il dramma alle condizioni di sfruttamento fisico e psicologico che era costretto a subire.