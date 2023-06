Stamattina, in via Torino all’altezza del civico 118, è stata rinvenuta una persona deceduta in strada, Yousif Ibrahim, 51 anni, nato in Ghana, regolare sul territorio nazionale.

Il corpo non presentava segni di violenza. Disposto il sequestro della salma a disposizione della autorità giudiziaria: procede il Commissariato Vasto-Arenaccia.