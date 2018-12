Giovedì 6 Dicembre 2018, 17:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stroncato da un male incurabile e improvviso, è morto il magistrato napoletano Lucio Di Pietro. Aveva 77 anni, da qualche anno era andato in pensione, dopo aver chiuso la propria carriera di magistrato come procuratore generale di Salerno. Per anni aveva ricoperto le più importanti cariche di magistrato requirente, riuscendo sempre a garantire il rispetto delle regole della giurisdizione e della dignità delle persone coinvolte in un procedimento penale.Lascia la moglie e i figli Amedeo e Francesco, entrambi avvocati.