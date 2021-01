Napoli, l'omaggio delle navi a distesa nel porto per il primo maresciallo morto a 59 anni

Sabato alle 11 sirene delle navi a distesa nel porto di Napoli. Lo chiede la Capitaneria di Porto per salutare il primo maresciallo Antonio Lafolla scomparso a soli 59 anni.

In servizio dal 1983 e a Napoli dal 1996 il maresciallo Lafolla si era fatto apprezzare nella sua lunga carriera per la cordialità con cui riusciva a svolgere i suoi compiti. Ha prestato servizio sia a bordo di navi come direttore di macchina che a terra negli uffici del Corpo.

Ha combattuto dal 2018 con il male che lo ha sottratto alla famiglia agli amici ed ai colleghi. Sabato, per ricordarlo, flash mob nel porto dove tutte le navi lo saluteranno con le sirene di bordo.

