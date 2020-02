Il corpo senza vita di un uomo sulla cinquantina, la cui identità non è ancora stata resa nota, è stato scoperto poco fa in via Sersale, nel quartiere Vasto di Napoli. Sul posto le forze dell'ordine. In breve nella zona si è diffusa la notizia e il traffico si è paralizzato. Stando ai primi accertamenti la vittima sarebbe morta per cause naturali, o per overdose.

Ultimo aggiornamento: 18:32

