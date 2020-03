Napoli, donna muore in strada in fila al negozio di detersivi: panico tra la gente

Si stava incamminando verso la fila per la spesa quando si è sentita male, senza riprendere più conoscenza. È accaduto nel cuore di Chiaia, una 84enne napoletana si è accasciata a terra e la gente che, come l'anziana, attendeva il proprio turno in fila, ha allertato immediatamente il 118.

Sul posto è intervenuta la postazione Ascalesi della Bourelly che ha tentato di rianimare la donna. Il mezzo di soccorso ha impiegato 3 minuti e mezzo per giungere in Largo Ferrandina a Chiaia ma la donna era già, priva di vita all'arrivo dei sanitari.

Secondo i primi accertamenti clinici dell'equipe del 118, la morte della 84enne è da attribuire a cause naturali. La salma dell'anziana è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria

