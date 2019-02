«Mio marito si contorceva dal dolore, neanche un letto hanno voluto darci»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 11 Febbraio 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mio marito non doveva morire». Le parole di Maria Chiaro, 72enne napoletana, sono interrotte dalle lacrime e dalla commozione nel ricordare il marito. Edoardo - racconta - era un uomo «pieno di energie, devoto alla famiglia, non aveva mai smesso di lavorare, di curare l'orto fino a venerdì mattina, aveva raccolto i broccoli in giardino». «Un signore perbene che proprio per la sua educazione - aggiunge - è morto senza dare fastidio a nessuno invece di urlare e pretendere la giusta assistenza come fanno in tanti».«Mio marito non potranno ridarmelo ma vorremmo evitare che altre persone possano soffrire come noi. C'è stata negligenza, abbandono e indifferenza rispetto a una situazione che invece richiedeva la massima attenzione, per questo abbiamo denunciato. Il nostro errore, quello mio, dei parenti che mi hanno accompagnata in ospedale e di mio marito, è stato fidarci dei sanitari e confidare in ciò che ci dicevano. Non mi sono resa conto che mio marito stava morendo perché il personale non era preoccupato e ci ha lasciati per ore ad aspettare».