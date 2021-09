Napoli, morto padre Vincenzo Sibilio: addio all'ex parroco della chiesa del Gesù Nuovo

Lutto nella chiesa napoletana per la scomparsa di un sacerdote molto amato e conosciuto: padre Vincenzo Sibilio, ex parroco della chiesa del Gesù Nuovo. Aveva 76 anni ed era un testimone cristiano molto credibile, guida spirituale per tante generazioni, avente a cuore la giustizia sociale. Oggi alle 11 i funerali nella Chiesa del Gesù Nuovo.

APPROFONDIMENTI IL VATICANO Papa Francesco commissaria i Memores Domini, l'associazione di Cl... LA POLEMICA Manifesti blasfemi a Napoli, l'ira di don Patriciello:...

Il gesuita Antonio Spadaro, direttore della Civiltà Cattolica, lo ha ricordato così: «Dedico il Premio Naxos ricevuto oggi alla memoria di p. Vincenzo Sibilio, gesuita, che oggi ha lasciato questa terra. Uomo sempre coinvolto in prima linea, paterno, di grande impegno di fede, sociale e culturale. Un uomo vero. Che arrivava sempre prima. E che mi aveva capito».