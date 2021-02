Napoli, morto Sergio Gallo: giornalista rigoroso e uomo di sinistra

Il rigore, soprattutto. Sergio Gallo, per anni al Mattino, ci lascia a 81 anni: era uno di quelli che nelle redazioni dei giornali di una volta prima di pubblicare una notizia era abituato a controllarla mille volte, spesso la smontava e la rimontava nel tentativo di riportarla alla sua giusta dimensione.

Un giornalista puntiglioso, capace come pochi di mettere da parte le proprie idee pur di offrire ai lettori una versione il più possibile aderente alla realtà. Sforzo non facile per chi era stato mosso da giovane da una forte passione politica, una carriera dipanata tra la redazione napoletana dell’Unità e poi quella di Paese Sera. Infine l’approdo nel più grande giornale del Mezzogiorno, il Mattino, lui comunista in un giornale non militante. Non per questo Sergio ha mai rinunciato alla proprie idee, che si trattasse di un corteo di operai o della lotta di chi chiedeva una casa popolare. Ha seguito con la passione di cui era capace decine di vertenze sindacali, così come per un lungo periodo si è occupato di cronaca giudiziaria.

Nel Mattino entrò in punta di piedi, come si fa quando da una redazione distaccata di un giornale romano, per giunta con una forte caratterizzazione politica, passi nella sede centrale di un quotidiano a larga diffusione. Dopo una lunga “militanza” nella cronaca di Napoli fu nominato a dirigere la redazione di Castellammare, roccaforte operaia ma anche feudo democristiano. E con la curiosità che dovrebbe essere il tratto genetico di qualsiasi cronista, Sergio si avvicinò alla città, che sul finire degli anni Ottanta appariva a volte eccessiva e ancora gongolante del potere di un recente passato, con la sobrietà che lo caratterizzava, quella di un professionista capace di anteporre i fatti alle proprie idee, pur se costava il doppio della fatica non seguire tesi precostituite o dettate dai propri ideali, che si trattasse degli operai della Deriver in lotta contro la chiusura della fabbrica o dell’elezione del sindaco democristiano dell’epoca.



Appassionato del proprio mestiere, e mosso da un altissimo senso del dovere, tanto da rinunciare quasi sempre allo spacco di pranzo pur di cominciare a organizzare il lavoro degli altri colleghi, quasi tutti più giovani di lui. Come quel giorno, uno dei tanti, che volle essere lasciato solo in redazione il tempo di un panino, nonostante fin dalla mattina Sergio era apparso affaticato, proprio lui che spesso si vantava di essere un salutista. Provvidenziali furono quel pomeriggio l’inaspettato arrivo del segretario di redazione, Antonello Pappalardo, la vicinanza all’ospedale San Leonardo e la bravura dei sanitari. Ma Sergio anche in quel momento, con il rigore che lo contraddiceva, si preoccupò dal letto della terapia intensiva degli articoli da inviare a Napoli per fare in modo che il giorno dopo non mancassero nel giornale le pagine di Castellammare. La lezione di chi è rimasto innamorato del proprio lavoro fino al giorno della pensione e anche dopo, rispettando sempre la testata per cui lavorava, che fosse l’Unità o il Mattino. Capace inoltre di dare la giusta dimensione alle cose, perché una tragedia umana o un dramma sociale non può avere la stessa valenza semmai di una delusione calcistica. Una visione “sacrale” e militante della professione, tipica all’epoca di chi aveva vissuto anche forti passioni politiche. Amore che cercava di trasmettere anche a chi aveva un po’ di anni in meno di lui. Grazie Sergio.

Ultimo aggiornamento: 14 Febbraio, 00:01

