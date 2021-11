Napoli, muore suicida il professor Lucente: «Siamo tutti sconvolti»

Si è lanciato nel vuoto il prof Salvatore Lucente, dalla Basilica dell'Incoronata a Capodimonte. Una notizia che ha sconvolto docenti, genitori ed alunni. Un tam tam di messaggi, poi la notizia ufficiale sulla pagina Facebook della scuola Ristori:

«Arrivederci vicepreside, - si legge sul social - il suono della tua voce risuonerà sempre nella nostra scuola. Ti porteremo con noi nelle nostre giornate, quelle infinite fatte di colloqui, rimbrotti, parole scherzose con i collaboratori e pacche sulle spalle ai colleghi. Ti porterò nel mio cuore perché sei stato una spalla fidata, il mio risolutore, la pausa caffè e la voce che parla e consiglia. Mi mancherai, ci mancherai, ma continueremo nel tuo nome a donare ai ragazzi quelli che tu hai donato. Grazie di esserci stato per me, per la Ristori che sarà sempre la tua casa».

Salvatore Lucente aveva 55 anni ed era molto conosciuto nel quartiere, dove lavorava da parecchi anni. Celibe, viveva con la madre 94enne a Materdei. Al momento sono ignote le cause del suicido.