Napoli, Mostra d'Oltremare: cibo per i bisognosi raccolto in un padiglione

Da questa mattina, il padiglione 6 della Mostra d'Oltremare è diventato un grande sito di stoccaggio. Un’area dove verranno raccolte tutte le provviste di cibo, donate da commercianti sia pubblici che privati, per chi in questo periodo si trova in difficoltà. Un punto di raccolta in cui confluiranno tutte le associazioni che in queste settimane, si stanno occupando dell'assistenza e della distribuzione su tutto il territorio cittadino.



Ultimo aggiornamento: 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Già in queste ore i camion ed i furgoni carichi di provviste, stanno posizionando le derrate all'interno dei tremila metri quadri del padiglione, sanificato poche ore fa, dagli uomini della. L'iniziativa, voluta dal comune, intende potenziare la macchina organizzativa nel contrasto alla povertà che mai come in questo momento, coinvolge numeri sempre maggiori di famiglie napoletane.