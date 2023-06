Napoli, alla Mostra d'Oltremare il congresso nazionale di dermatologia organizzato da Sidemast: «Nel ricordo della professoressa Fabbrocini»

Inizia oggi, fino al 16 giugno, la 97esima edizione del congresso nazionale di dermatologia organizzato da Sidemast ( Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse) presso la Mostra d'Oltremare.

«Un congresso che torna a Napoli dopo anni grazie all'impegno della professoressa Gabriella Fabbrocini, direttore della clinica dermatologica dell'università Federico II, precocemente scomparsa qualche mese fa», sottolinea Serena Lembo, professoressa associata dell’università degli studi di Salerno e presidente, unitamente al team della dermatologia della Federico II, del 97esimo congresso nazionale Sidemast.

Lembo illustra poi i temi che saranno affrontati: «Ci soffermeremo sulle nuove tecniche di diagnosi e terapie. La dermatologia del nuovo millennio deve adeguarsi ai cambiamenti rapidi del clima, dell'ambiente, delle migrazioni, degli spostamenti sempre più veloci che portando nuovi germi e nuovi inquinanti. Saranno svolti anche dei corsi monotematici, ad esempio sulla chirurgia estetica, filler, tossina botulinica, laser, corsi di micologia in cui ogni partecipante avrà il proprio microscopio per essere istruito sulla diagnosi, ci saranno sessioni sulle malattie sessualmente trasmissibili».

«Ci saranno focus sulle nuove terapie contro l'alopecia areata per una ricrescita di peli e capelli. E infine avremo il metaverso, quindi la possibilità di vivere nel tempo e nello spazio esperienze digitali con il materiale scientifico» conclude il presidente del congresso.

Sarà anche un’occasione per “inaugurare” una nuova stagione della dermatologia italiana: «L’obiettivo della Sidemast – sottolinea il neo presidente Giuseppe Argenziano, professore ordinario di dermatologia dell'università della Campania Vanvitelli di Napoli – è quello di riavvicinare la Società alle esigenze dei dermatologi. Vogliamo una società scientifica che sia una casa comune per tutte le anime della dermatologia italiana. Dermatologi accademici, ospedalieri, del territorio e di libera professione devono sentirsi rappresentati da una Società forte che funga non solo da fonte di aggiornamento professionale costante, ma anche da punto di riferimento istituzionale per chi si occupa tutti i giorni della salute della pelle».

A dare un supporto alla comunità scientifica ci sono anche terapie sempre più innovative, a partire da quelle contro il melanoma, e non solo: «Nel corso degli ultimi anni – spiega la professoressa Ketty Peris, ordinaria di all'università Cattolica di Roma, past president Sidemast – abbiamo assistito ad un cambiamento epocale nell’approccio terapeutico di molte patologie dermatologiche immuno-mediate come la psoriasi, la dermatite atopica e l’idrosadenite suppurativa. Un analogo ed eccellente progresso è stato ottenuto nel campo dei tumori cutanei sia melanoma che tumori non-melanoma. I farmaci oggi a disposizione sono in grado di offrire un notevole e rapido beneficio clinico in un’elevata percentuale di pazienti e migliorarne la qualità di vita. La sfida di oggi è quella di poter garantire sempre più una medicina personalizzata e quindi basata sulle caratteristiche genetiche e cliniche del singolo individuo».

Tra i temi sotto i riflettori dei dermatologi anche l’impatto dell’ambiente sulla superficie cutanea: dalle variazioni climatiche e le relative modifiche fisiologiche e parafisiologiche alle patologie infiammatorie e oncologiche correlate all’inquinamento ambientale. Saranno approfondite tematiche ormai consolidate, come quella della partecipazione degli idrocarburi alla carcinogenesi e all’infiammazione attraverso il recettore arilico (AhR).

In una specifica sessione dedicata alle nuove frontiere della ricerca sulle malattie oncologiche e patologie immuno-mediate melanocitarie saranno presentati risultati di studi sull’utilizzo delle reti neurali artificiali per la classificazione delle lesioni melanocitarie e nuovi aspetti genetici e molecolari del melanoma. Anche l’effetto dell’epigenetica sullo sviluppo e la progressione di questo tumore e di alcune immunopatologie melanocitarie sarà affrontato in sessioni appositamente dedicate.

Non mancheranno infine sessioni dedicate al miglioramento dell’aspetto in condizioni fisiologiche (tecniche avanzate di dermatologia estetica) e patologiche (dermocosmesi del paziente oncologico e gestione delle reazioni cutanee da oncoterapia).

«Le conoscenze che abbiamo oggi permettono una corretta diagnosi e gestione dei tumori della pelle, la cui incidenza purtroppo è in continuo aumento. Dettagli sempre nuovi sulla loro patogenesi e presentazione clinica hanno portato allo sviluppo di nuove terapie e tecniche diagnostiche per garantire ai pazienti una diagnosi precoce e una corretta gestione. Ma la prevenzione rimane sempre l’arma principale. E in questo scenario il dermatologo svolge un ruolo determinante: diventa non solo il medico in grado di saper riconoscere queste patologie, ma anche di prevenirle». Così Massimiliano Scalvenzi, direttore della scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia della Federico II e socio Sidemast.

Melanoma e “non-melanoma skin cancer”, in primis il carcinoma basocellulare e il carcinoma spinocellulare, sono le patologie sotto la lente della dermatologia oncologica. Una branca della dermatologia che si occupa di prevenzione, diagnosi precoce e trattamento dei tumori della pelle la cui incidenza è costantemente in aumento: il carcinoma basocellulare è diventato il primo tumore in Italia per incidenza, poiché colpisce 150 persone su 100 mila ogni anno, il melanoma fino a 10 persone su 100 mila, con un tasso di mortalità di 5-6 persone su 100 mila ogni anno.

Ma oggi il panorama di opzioni diagnostiche si è ampliato notevolmente, partendo dal semplice esame clinico all’uso del dermatoscopio, uno strumento essenziale nella pratica clinica dermatologica. Inoltre, le tecniche di diagnosi non invasiva a disposizione dei dermatologi sono diventate sempre più sofisticate e precise.

Il panorama della prevenzione si è poi arricchito di strumenti in grado di avere una visione accurata di tutte le lesioni cutanee dei pazienti per poter monitorare nel tempo il loro andamento e/o l’eventuale sviluppo. Tra questi ricordiamo il total body mapping e il total body tridimensionale, la cosiddetta Tac dei nei.

Cosa possiamo fare per ridurre il rischio di tumori cutanei? La dottoressa Alessia Villani, ricercatricedella Federico II afferma che se da un lato esiste la predisposizione genetica su cui si può intervenire, dall’altro abbiamo molte abitudini del vivere quotidiano che possono essere corrette, adottando in particolare l’abitudine a far uso della fotoprotezione.