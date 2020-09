Vebo Special Edition, a Napoli la prima fiera post lockdown

Vebo, il Salone internazionale della bomboniera, regalo e casa sfida le difficoltà dettate dal blocco totale dei mesi scorsi, causato dalla pandemia, e si proietta verso il rilancio del settore con la 19esima edizione in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 2 al 5 ottobre p.v. Il salone, secondo l’ordinanza regionale nr.75 del 29-09-2020 emanata dal governatore De Luca, può avere regolare svolgimento poiché si svolge all’interno di un quartiere fieristico e quindi in maniera statica come indicato nelle norme.



L’esposizione internazionale sarà il primo salone del settore in Italia a riaprire dopo la pausa forzata degli eventi fieristici, segnando di fatto un primato. Una Special Edition che si propone, per volontà degli organizzatori, di lanciare un chiaro segnale di volontà di ripresa. Una ripartenza, in un inedito momento storico, dettata dalla necessità di sovvertire il calo del 90% delle commesse registrato dall’inizio dell’anno con ben 15 miliardi di perdita di fatturato. Il tutto per un comparto produttivo (con relativo indotto) che negli ultimi anni si è dimostrato tra i più floridi del nostro Paese.



Saranno circa 50 le aziende, tra italiane e straniere, che hanno partecipato alla 19ma edizione del Vebo. Saranno solo due i padiglioni (5 e 6), rispetto ai consueti 7, su una superficie di circa 5mila mq, ad ospitare le ultime novità nella produzione di articoli da regalo, bomboniere, confetti e casa. Accanto all’oggettistica, che caratterizza tradizionalmente il mondo delle cerimonie e di eventi da ricordare, ampio spazio troveranno in questa edizione anche le più ricercate soluzioni per la mise en place, sempre più protagonista di piccole e grandi occasioni nelle case italiane.



Vebo Special Edition sarà anche sede della convention nazionale dell’AIRB - Associazione Italiana Regalo Bomboniere Wedding e Confetti -, prevista domenica 4 ottobre (ore 14.00), che raggruppa gli operatori del settore che fattura oltre 35 miliardi di euro e conta su circa 500mila lavoratori addetti. Alla convention, oltre i soci fondatori ed iscritti, interverranno l’on Antonio Tasso (Gruppo Misto) e l’on. Alessandro Amitrano (M5S) che hanno sostenuto ed accolto le istanze del comparto favorendo le misure di credito per il settore nel Decreto Rilancia Italia, con lo speciale articolo 25bis.



L’accesso e la permanenza al Vebo Special Edition, riservata agli operatori di settore, saranno regolamentati nel pieno rispetto delle attuali norme anti-Covid. Apertura venerdì 2 ottobre ore 9.00. Orari venerdì, sabato e domenica: ore 9.00/19.00. Lunedì: ore 9.00/ 15.30. Ingresso dal pad. 6 (viale Kennedy), suggerita la modalità di registrazione online sul sito www.vebofiera.com per evitare assembramenti all’ingresso.

