Dopo i mesi del lockdown riapre la Mostra d'Oltremare e riparte da una fiera dedicata al mondo delle bomboniere e dei matrimoni, uno dei settori più in difficoltà in questo periodo.

«Abbiamo lavorato molto per rendere possibile questo evento e le aziende hanno dimostrato una grande collaborazione, abbiamo voluto fortemente la realizzazione della diciannovesima edizione di Vebo, una delle manifestazioni principali sul mondo del wedding», spiega Luciano Paulillo, organizzatore dell'evento.

«Ci sono tante novità anche quest'anno e nonostante le difficoltà organizzative - continua - questo è un settore importantissimo e va preservato».

L'evento segue tutte le precauzioni neccessarie per il distanziamento sociale, ma l'entusiasmo degli imprenditori non manca: «La Vebo è una delle fiere a cui siamo più affezionati - spiega l'espositore Sascha Hoffmann - e per noi presentare le nuove tendenze è importantissimo. Per l'anno prossimo, infatti, abbiamo in serbo una collezione ricca di oro e di lavorazioni in rilievo per quanto riguarda l'apparecchiatura della tavola».

«Essere qui è il nostro segnale per dire che siamo pronti a ripartire - dice l'imprenditere pugliese Danilo Dionisi - ci eravamo ripromessi di non presentare una nuova collezione per il 2021, dato che quella di quest'anno non è stata sfruttata, ma, per questo evento abbiamo comunque lanciato cinquenuove linee, per sperimentare con nuovi materiali e nuove tendenze. La bomboniera del prossimo anno, infatti, non sarà un semplice oggetto, ma un vero e proprio componente dell'arredo, utile e bello».

In fatto di tendenze, poi, si vira anche al Natale, nella speranza che molte feste rinviate vengano recuperate. «Abbiamo aggiunto al campionario anche dei colori natalizi, perchè prima della ripresa del prossimo anno, speriamo in un recupero durante le festività» dice l'imprenditore napoletano Mario Riccio.

I temi principali della manifestazione per addetti ai settori, con 49 stand e due padiglioni della Mostra dedicati, sono il made in Italy e l'artigianato rielaborato in chiave moderna e attenta alle tendenze.

A chiudere la quattro giorni dedicata all'esposizione, ci sarà la convention dell'Airb, l'Associazione Italiana Regalo Bomboniere Wedding.

