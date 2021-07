Napoli, piomba con la moto sui pedoni in via Vespucci: due morti e tre feriti, ragazza grave

Tragedia sulle due ruote a Napoli, dove un motociclista ha perso la vita causando anche la morte di un pedone e il ferimento di tre persone. L'investimento è accaduto nella tarda serata di ieri, su via Amerigo Vespucci, poco distante dall'incrocio con corso Garibaldi all'altezza della fermata dell'autobus.

Un 28enne napoletano, a bordo di una moto Ktm, ha travolto un 33enne, di origini inglesi ma residente in provincia di Napoli che stava attraversando la strada insieme ad una ragazza, sua coetanea che è stata ferita gravemente e ora è in prognosi riservata, ricoverata all'Ospedale del Mare.

Poco dopo l'impatto con la moto che ha travolto i pedoni, sono stati colpiti anche un 65enne napoletano e una 63enne che si trovavano nei pressi della fermata dell'autobus ma che non hanno necessitato del ricovero ospedaliero, riportando solo lievi contusioni. Sul posto sono intervenuti i poliziotti municipali della sezione Infortunistica Stradale di Napoli, comandata da Antonio Muriano che hanno effettuato i rilievi planimetrici e sequestrato il veicolo.

Secondo i primi accertamenti, sul pavimento stradale non sono stati rilevati segni di frenate o tracce che possano far immaginare un rallentamento del motociclista, per cui si suppone che il centauro abbia tentato di evitare i pedoni, senza riuscirci. Solo nelle prossime ore si potrà chiarire la dinamica di quanto accaduto, anche attraverso l'acquisizione di eventuali immagini della videosorveglianza in zona. Entrambe le salme, sono ora al Policlinico Federiciano di Napoli.