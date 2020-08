Napoli, su una moto senza targa ​con una pistola senza tappo rosso: arrestato

I Falchi della Squadra Mobile, nel transitare in via Duomo, hanno notato una persona a bordo di un ciclomotore privo di targa che, con fare circospetto, si aggirava all’esterno di un’attività commerciale e che, alla loro vista, si è allontanata velocemente.



I poliziotti hanno intimato l’alt all’uomo che ha accelerato la marcia per eludere il controllo ma, poco dopo, è stato fermato e trovato in possesso di una pistola replica priva di tappo rosso. Durante il controllo, inoltre, l’uomo ha dato in escandescenze ingiuriando ed aggredendo i poliziotti, fino a quando, non senza difficoltà , è stato bloccato.

Gennaro Ramaglia, napoletano di 51 anni, sottoposto alla misura della libertà vigilata, è stato arrestato per minacce, violenza e resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale; inoltre, il ciclomotore è stato sottoposto a sequestro. © RIPRODUZIONE RISERVATA