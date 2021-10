Napoli, parcheggio selvaggio: la passeggiata è slalom

Il sole è alto a mezzogiorno, invita a uscire di casa. Ma la passeggiata diventa presto slalom tra motorini in sosta selvaggia. Ai Quartieri Spagnoli, nel centro storico di Napoli, resiste la cattiva abitudine di parcheggiare lo scooter ovunque. Anche tra i paletti gialli che delimitano lo spazio riservato ai pedoni. Se ne trovano decine, in fila indiana, sui due lati. E, lì dove non ci sono le due ruote, vengono sistemati i bidoni della raccolta differenziata. Ai cittadini e ai turisti così non resta che camminare al centro della strada, in questo caso cercando di evitare le auto che si muovono veloci verso piazza del Plebiscito e dintorni.

APPROFONDIMENTI LA SANITÀ De Luca e la sanità campana: «Ridotti i viaggi della... IL CASO Chiara Biasi, ladri in casa dell'influencer a Milano: rubati... LA DROGA Marcianise, spacciatore arrestato grazie a una chiamata al 112

m.p.