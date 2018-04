Motorini sequestrati a Napoli, verso il sì per l'ex Arsenale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 26 Aprile 2018, 08:18 - Ultimo aggiornamento: 26-04-2018 09:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La media dei sequestri dei motorini è di 350 al mese, al momento c'è ancora qualche spazio per stoccarli nell'unico deposito disponibile, quello di via Campegna, siamo a Cavalleggeri d'Aosta, zona Bagnoli. A preoccupare è il futuro. Tra due o tre mesi quel deposito sarà saturo. Ed è ancora, molto ma molto indietro la gara che la Prefettura deve chiudere per reperire altri spazi attraverso le ditte private. Lentezza burocratica del Palazzo di Stato ma anche la solita teoria di ricorsi e di interdittive antimafia che paralizzano lo svolgimento di un iter vitale per la città impegnata contro la lotta al crimine.Il futuro prossimo preoccupa e non poco. Così proprio a via Campegna - a pochi passi dal sito del Comune - ce ne è un altro di proprietà del Demanio militare, è l'ex Arsenale. Individuato quale opzione buona come nuova depositeria o come surrogato di quella che già c'è. Cosa manca per chiudere la trattativa voluta fortemente da Palazzo San Giacomo? Qualche parere tecnico, ma soprattutto i soldi per mettere a posto quel sito, lambito da un incendio qualche mese fa e che comunque necessita di adeguamenti per la sua eventuale nuova funzione. Quella di una depositeria adeguata a Napoli è un'esigenza manifestata anche dal ministro dell'Interno Marco Minniti venuta fuori dai tanti comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltisi in Prefettura ai quali ha partecipato lo stesso titolare del Viminale. Per quale motivo serve la depositeria? Molto facile dare una risposta. Dagli scippi alle stese, passando per chi circola senza casco o assicurazione, illeciti e reati para-gomorristici si consumano con i ciclomotori. Una vera e propria arma, di conseguenza se non si inertizza il mezzo con il quale si commettono le nefandezze è più difficile se non impossibile contrastare stese e scippi di cui i napoletani sono vittime ormai quotidianamente. Senza dimenticare il fenomeno delle baby gang. Il motorino per questi adolescenti terribili - e già dal lato sbagliato della vita - è un segno distintivo per entrare in un certo mondo.