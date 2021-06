Movida a Napoli, scattano i controlli nella notte: due locali chiusi a Bagnoli

Ieri notte gli agenti del Commissariato Bagnoli e i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree interessate dalla movida in via Coroglio, via Cattolica, via Nisida e via Nuova Bagnoli. Nel corso dell’attività sono state identificate 45 persone e controllati 13 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo per mancata copertura assicurativa reiterata nel biennio, e revocata una patente di guida.

Inoltre, gli operatori in via Nuova Bagnoli hanno sanzionato i titolari di due attività commerciali per occupazione di suolo pubblico e, uno dei due, anche per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché aperto oltre l’orario consentito; per il locale è stata altresì disposta la chiusura per 5 giorni. Infine, in via Coroglio i poliziotti hanno sanzionato il titolare di un esercizio commerciale perché aperto oltre l’orario consentito ed è stata disposta la chiusura dell’esercizio commerciale per 5 giorni.