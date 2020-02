Ieri sera gli agenti del commissariato San Ferdinando hanno effettuato un servizio di controllo straordinario nella zona dei “baretti” a Chiaia, a Napoli. Multato il titolare di un bar in vico Sospiri per aver occupato il suolo pubblico in eccedenza rispetto a quanto previsto dalla concessione comunale. Multa anche a un bar di vico Belledonne privo di nulla osta di impatto acustico e per aver diffuso musica ad alto volume.

Sono stati effettuati 5 posti di controllo con l’utilizzo dell’etilometro per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e sono state identificate 79 persone di cui 12 con precedenti di polizia. Sono stati controllati 36 veicoli, due dei quali senza assicurazioni e perciò sequestrati. Denunciato anche un parcheggiatore abusivo in via Chiatamone.

