Mercoledì 11 Luglio 2018, 08:16 - Ultimo aggiornamento: 11-07-2018 08:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La movida fracassona finisce nuovamente in Tribunale. È stato notificato due giorni fa l'atto di citazione dei residenti di piazza San Domenico Maggiore contro il Comune di Napoli. Nelle 22 pagine depositate dall'avvocato Gennaro Esposito, esponente del «comitato per la Quiete pubblica», vengono riportate le motivazioni che hanno spinto i residenti di piazza San Domenico a chiedere la condanna e il risarcimento danni a Palazzo San Giacomo per tutte le attività moleste e le immissioni sonore considerate «selvagge», non avendo l'amministrazione «messo in campo azioni di contrasto al fenomeno». Stop a schiamazzi, musica ad alto volume ed utilizzo di amplificatori, tamburi e bonghi a tutte le ore. Sul banco degli imputati è finita anche la nuova ordinanza sindacale sulla movida che, secondo i residenti, avrebbe addirittura «peggiorato le condizioni di vivibilità».Le azioni giudiziarie messe in campo a Napoli puntano al modello Como, Savona (Albissola Marina) e Brescia, dove i rispettivi Tribunali hanno condannato i Comuni a garantire «la pace e la tranquillità nelle abitazioni e la difesa della salute dei cittadini, che subiscono gravi danni per le inadeguate misure adottate dagli enti per il contrasto alla movida». Da un anno a questa parte la partita della movida non si gioca soltanto nelle piazze, nei baretti o davanti ad un cocktail, ma si è spostata nelle aule di Tribunale, con alcune sentenze che stanno facendo giurisprudenza.