Napoli, movida: controlli a Chiaia e al Vomero: portate via 31 auto in divieto di sosta

Controlli nelle aree della “movida” con agenti di polizia, finanzieri e vigili urbani a Chiaia e al Vomero.

Nel corso dell’attività gli agenti del Commissariato San Ferdinando nelle vie Chiaia, dei Mille, Riviera di Chiaia, Toledo, Bisignano, Alabardieri e Carducci, in vicoletto Belledonne a Chiaia, in corso Vittorio Emanuele e nelle piazze San Pasquale a Chiaia, Vittoria, dei Martiri, Trieste e Trento, in largo Ferrandina e piazzetta Marinari hanno identificato 52 persone, di cui 5 con precedenti di polizia, controllato 6 esercizi commerciali, contestato 16 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta e fermata ed altresì rimosso 11 veicoli in divieto di sosta.

Inoltre, al Vomero sono state identificate 69 persone, di cui 7 con precedenti di polizia e controllati 2 esercizi commerciali tra le vie Falcone, Scarlatti, Giordano, Paisiello, Morghen e Cimarosa, nelle piazze Vanvitelli e Medaglie D’Oro e a San Martino. Gli operatori, con personale della Polizia Locale, hanno altresì rimosso 21 veicoli per sosta vietata e contestato 43 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta.