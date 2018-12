CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 18 Dicembre 2018, 08:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nelle zone della movida, ma non nei punti di maggiore affluenza. Lontano dalle attività notturne più conosciute e quindi in vista, ma nelle stradine dove spuntano baretti e localini pronti ad aprire i rubinetti dell'alcol per pochi spiccioli. E' il mondo del «cicchetto a un euro», della consumazione praticamente regalata, dove nel fine settimana si raggruppano ragazzini con pochi soldi da spendere e alcol sempre più scadente e quindi pericoloso nel bicchiere. Nei giorni scorsi sono stati intensificati i controlli della Polizia Municipale, che con l'Unità Operativa Tutela Minori del capitano Giuseppe Cortese sta passando in rassegna le aree grigie della movida, frequentate da giovanissimi che a volte non raggiungono i 14 anni.«Capita', ve lo giuro, ero sicuro che 18 anni già li aveva fatti». Scuse del genere sono un classico per le forze dell'ordine, quando il controllo becca un ragazzino che sta svuotando il bicchiere a pochi passi da un locale. E qualche volta il dubbio potrebbe anche essere sincero. Ma il più delle volte quelle facce da bambino confermano che è soltanto l'estremo tentativo di evitare la multa o, quando il giovane cliente di anni ne ha meno di 14, direttamente la denuncia penale. Il must è quello pubblicizzato sui cartelloni dei baretti: il cicchetto a un euro, offerta speciale a 5 euro insieme al cocktail.Ma non manca anche chi preferisce portarsi la bottiglia di superalcolico, da bere da sola o da aprire insieme allo spumante in caso di festeggiamenti in strada: un litro di vodka, da «ammazzare» con bevande dolci o gasate, costa meno di 10 euro. E che, spesso, finisce come il ragazzino di 15 anni che pochi giorni fa è finito in ospedale, quasi svenuto dopo aver bevuto con gli amici in piazza del Gesù.