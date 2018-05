Movida: controlli e multe a locali e auto tra Posillipo, Chiaia e Vomero

Domenica 27 Maggio 2018, 17:18 - Ultimo aggiornamento: 27-05-2018 17:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti dell'Unita Operativa Chiaia hanno presidiato le zone dellamovida di Chiaia e della collina di Posillipo controllando 15 locali.Nella zona dei Baretti di Chiaia un locale in via Bisignano è statoverbalizzato per diffusione di musica in mancanza di impatto acusticocon una sanzione di 1000 euro mentre in via Cavallerizza si è intervenuti in un negozio dove si stava svolgendo una festa inaugurale con afflusso di molte persone e con diffusione di musica. I titolari sono stati verbalizzati per mancanza di autorizzazione per l'impatto acustico e la società di catering che aveva allestito un banco bar è stata sanzionata per assenza diautorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.Anche in settimana in via Cavallerizza un locale è stato sanzionato per mancato rispetto delle prescrizioni nella diffusione della musica, in quantolasciava stabilmente le porte d'ingresso aperte. Tali sanzioni hannofatto seguito a una capillare attività di prevenzione allo scopo difar osservare le prescrizioni normative previste per la diffusione dimusica. Invece in via Alabardieri un locale è stato verbalizzato peroccupazione abusiva di suolo pubblico perché aveva posizionato sgabelli ed tavolini senza avere titolo autorizzativo.A Posillipo, un bar è stato verbalizzato perché diffondeva musica privo di autorizzazione per l'impatto acustico. All'interno del Parco Virgiliano un chioschetto è stato verbalizzato perché occupava abusivamente l'area antistante con tavolini e sedie e al titolare è stato intimato a rimuovere gli arredi ad horas. Sempre a Posillipo un bar ristorante è stato verbalizzato perché occupava abusivamente 20 mq antistante il locale.Per quanto concerne la viabilità e la repressione del fenomeno deiparcheggiatori abusivi, in via Carducci, via Imbriani e via San Pasquale sono stati verbalizzati 14 parcheggiatori abusivi e sanzionate 98 auto in divieto di sosta. Mentre in via Posillipo, via Manzoni e via Petrarca sono stativerbalizzati 5 parcheggiatori abusivi e 63 veicoliInoltre sul Lungomare c'è stato un forte contrasto all'ambulantato abusivo e sono state sequestrate 2.300 cover e 315 paia di occhiali nonché un carrettino che vendeva giocattoli potenzialmente pericolosi per il mancato rispetto delle caratteristiche costruttive.L'unità operativa Motociclisti ha disposto postazioni di controllo in piazzaVittoria, piazza Trieste e Trento e zone limitrofe e in seguito aicontrolli effettuati venivano verbalizzati 11 parcheggiatori abusivi, e si elevavano 6 verbali per guida senza patente, 14 verbali per mancanza di copertura assicurativa, 1 verbale per assenza dei requisiti per la guida e per targa irregolare, 5 verbali per momentanea mancanza dei documenti di guida, inoltre 2 veicoli venivano sottoposti a fermo amministrativo e 15 veicoli asequestro amministrativo.Gli agenti del Nucleo Mobilità Turistica hanno effettuato presidio alla Stazione Marittima in occasione dell'arrivo delle navi da crociera. Sono stati sottoposti a controllo 63 taxi all'interno del porto e 2 verbalizzati per irregolarita nello svolgimento del servizio e 1 per mancanza di copertura assicurative del veicolo.In zona Vomero gli agenti della locale unità operativa hanno presidiato le arterie del quartiere interessate dalla movida, in via Aniello Falcone sono stati elevati 237 verbali per varie violazioni al codice della Strada mentre in via Cilea, piazza Vanvitelli, via Bernini, piazza Fanzago, via Morghen e via Cimarosa venivano contravvenzionati 106 veicoli. In seguito ai numerosi controlli alle attività commerciali presenti lungo le arterie del territorio del quartiere Vomero/Arenella sono stati elevati 23 verbali per occupazione abusiva o eccedente quanto autorizzato in concessione. Per alcuni titolari di attività di pubblici esercii veniva contestata la violazione della difformità di occupazione di suolo rispetto al titolo concessorio in quanto avevano installato i teli in pvc agli ombrelloni e distesi fino al suolo. Nello specifico le attività ispezionate si trovavano in via Luca Giordano, via Scarlatti, piazza Medaglie d'Oro, via Kerbaker, via Ruoppolo, piazza Vanvitelli e via Cimarosa.Per tre attività scattava la sanzione amministrativa perché tenevanoinstallate le tabelle pubblicitarie senza alcuna autorizzazione. Pertutte le attività seguirà la segnalazione agli uffici competenti perl'emissione della diffida prevista per reiterazione dell'occupazioneabusiva.In via Annella di Massimo e via Freud i titolari di due sale gioco venivano sanzionati perché non rispettavano l'orario di chiusura dalle 12 alle 18 previsto dalla delibera di Giunta Comunale. Nelle strade della movida di Bagnoli dagli agenti della unità operativa Fuorigrotta venivano identificati e verbalizzati 10 parcheggiatori abusivi con diffida a cessare l'attività abusiva e ad allontanarsi dal sito.