Movida selvaggia, Napoli a rischio anarchia e residenti in rivolta: «Abbiamo paura»

Mercoledì 16 Maggio 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2018 07:08

Adesso è deregulation, che a Napoli significa anarchia. Senza l'ordinanza varata a novembre scorso dal sindaco de Magistris, nei luoghi della movida torna la liberalizzazione degli orari, il che significa chiudere quando i gestori ne hanno voglia. Si torna a prima di novembre, quando soprattutto nell'area dei baretti di Chiaia le babygang mettevano a ferro e fuoco il quartiere con scorribande ai danni della clientela e dei residenti, o si scatenavano in aggressioni con tirapugni, coltelli e pistole. Del resto l'ordinanza è stata emessa dopo tavoli sulla sicurezza, con prefettura e questura motivati soprattutto a dare una stretta alla criminalità da parte di minori. Si torna quindi a un contesto diffuso, molto simile a quello che, in questi sei mesi di ordinanza applicata in via sperimentale, è avvenuto al di fuori delle quattro aree definite. Un esempio? L'area del centro storico tra largo Giusso, via De Marinis, piazza san Domenico Maggiore, largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, dove molti baretti chiudono alle 4 di mattina con schiamazzi in strada che disturbano i residenti, come segnalato da innumerevoli foto e video del Comitato per la quiete pubblica e la vivibilità cittadina.