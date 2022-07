Napoli, movida e trasporti abusivi: il bilancio dei controlli dei vigili urbani

A Napoli, nelle zone della movida del centro storico e di Fuorigrotta, sono stati elevati 38 verbali per sosta irregolare e rimossi 23 veicoli. Tra piazza Municipio e corso San Giovanni a Teduccio, controllati 51 veicoli di cui 29 multati e 13 sottoposti a sequestro. Nella zona dell'aeroporto, individuati 4 conducenti Ncc privi del foglio di servizio delle prenotazioni ricevute: fermo amministrativo del veicolo per 2 mesi. In più, sono stati sorpresi due autisti abusivi con veicoli privati sorpresi a trasportare passeggeri stranieri dietro corrispettivo, mentre due conducenti taxi autorizzati sono stati sanzionati per violazioni al regolamento comunale: lavoravano oltre l'orario di servizio, sostituendo colleghi senza autorizzazione.

APPROFONDIMENTI IL CASO Nuovo sciopero dei taxi, a Napoli rafforzato Alibus per... CILE Stipendio record (172mila euro) per errore, il dipendente scompare e... IL TEMA Mascherine, il premio Nobel Parisi: «Assurdo ridurre...

Al corso Garibaldi intercettato un altro conducente abusivo che con un veicolo privato non coperto neanche da assicurazione trasportava persone dietro pagamento, invece in piazza Trieste e Trento due conducenti di taxi sono stati sanzionati per aver prelevato passeggeri a meno di 100 metri dal vicino posteggio di via San Carlo, in violazione del regolamento comunale. Nel quartiere San Lorenzo controlli estesi a una struttura ricettiva turistica di affittacamere, sanzionata per aver ospitato un numero superiore di persone rispetto all'autorizzazione e per aver somministrato pasti senza la prescritta autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande. Per contrastare le criticità registrate in piazza Garibaldi, infine, sono state impegnate sei pattuglie della polizia municipale: diciotto operatori, che hanno assicurato il presidio del territorio fino alle ore 24, impedendo lo svolgimento dei mercatini abusivi.