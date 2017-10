Movida violenta nel cuore di Napoli: giovane ferito alla testa da un extracomunitario

Movida violenta. In via San Giovanni Pignatelli, nel centro storico, un ragazzo è stato ferito alla testa da un extracomunitario. Ha riportato lesioni e fratture.



Sempre durante il by night, I carabinieri della compagnia Vomero hanno effettuato una serie di controlli in via Aniello Falcone: arrestato un 40enne sorpreso in flagranza di evasione dai domiciliari, dov'era detenuto per reati di droga.



Undici i giovani sorpresi mentre facevano uso o in possesso di stupefacenti per uso personale. Agli undici, tutti segnalati al prefetto, sono stati sequestrati complessivamente 16 grammi di marijuana e 12 di hashish. A quattro degli undici, trovati alla guida di veicoli e in possesso di stupefacente, è stata ritirata la patente di guida. Contestate anche 12 infrazioni al codice della strada per guida senza patente e per circolazione senza copertura assicurativa. Identificate 135 persone. Controllati 73 veicoli.

Sabato 21 Ottobre 2017, 10:05 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2017 10:44

