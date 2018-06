CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 10 Giugno 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2018 07:00

Il bilancio del primo weekend con la nuova ordinanza del sindaco Luigi de Magistris è da dimenticare. In tutte e sei le aree inserite nel provvedimento continuano infatti a susseguirsi disagi e problemi a carico dei residenti, che con video eloquenti mostrano le numerose violazioni dei locali oltre all'assenza delle forze dell'ordine che avrebbero potuto sanzionarli. E in alcuni casi hanno dovuto sopportare anche insulti e minacce da parte di gestori.Nell'Area 3 ci sono bonghi, chitarristi, bevande alcoliche servite in bicchieri di vetro, bottiglie di birra ma anche di vodka per preparare cocktail fai da te. Il centro storico è il mare magnum dell'illegalità, il quartiere dove si registrano maggiori violazioni e pochi controlli. Lo ammettono anche i gestori, in primis quelli dell'associazione «Notti al Centro Antico», che non fanno sconti all'amministrazione comunale. Vogliono controlli contro «parcheggiatori abusivi, spacciatori, motorini che sfrecciano investendo ragazzi, percussionisti, chi non pulisce e segue le leggi». Loro hanno regolarmente chiuso entro l'orario fissato dall'ordinanza, ma altri sono rimasti aperti fino alle 5.15. Come segnala con un video una residente esasperata dalla musica e dai rumori molesti di vetro sparso sulla strada, minacciata da un gestore non appena lui si è accorto della videocamera.