Movida, Green pass e mascherine: multe ai baretti e nel centro storico

Baretti a San Pasquale, Riviera di Chiaia e Lungomare di Napoli. Due i locali multati per mancato controllo Green pass; un altro locale è stato sanzionato per mancato uso della mascherina da parte dei dipendenti. Ancora: nel centro storico sorpresi due minori a bere alcolici, mentre in piazza Vittoria è stato bloccato un taxi abusivo tra Fuorigrotta e la Riviera di Chiaia due pulmini abusivi a Fuorigrotta e alla Riviera di Chiaia sorpresi a trasportare ragazzi in vari locali.Verbalizzati anche alcuni conducenti di Ncc abusivi in via Diaz, in piazza Dante e in piazza Garibaldi, confiscata una vettura da parte della polizia municipale.

APPROFONDIMENTI LE DISPOSIZIONI Scuola, quarantena dopo tre positivi in classe: nuove regole e... LA STORIA Corriere Amazon a luci rosse: donna seminuda esce dal retro del... IL CASO Varsavia, sette ragazzi di Firenze in vacanza aggrediti per scambio...

Chalet e Largo Sermoneta: multe e sequestri di veicoli a due ruote, sanzionati tre parcheggiatori abusivi in zona e altri due in via Carducci. Controlli, nel week end, infine per 45 fiorai nelle aree cimiteriali con 4 sequestri per attività esercitata senza le necessarie autorizzazioni.