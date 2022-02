Napoli: ordinanza movida, il Tar respinge richiesta sospensiva dei titolari dei locali contro gli orari di chiusura

La quinta sezione del Tar Campania ha respinto la richiesta di sospensiva presentata da diversi gestori di bar e locali di Napoli contro l'ordinanza sulla movida firmata dal sindaco Gaetano Manfredi. La parte contestata era quella relativa agli orari di chiusura dei locali, che l'ordinanza fissa all'1 di notte del giorno seguente dalla domenica al giovedì, e alle 2 del giorno seguente il venerdì e il sabato.

Secondo i giudici del Tar Campania «non sono apprezzabili le ragioni di estrema gravità e urgenza per la concessione dell'invocata tutela nelle more della trattazione collegiale dell'istanza cautelare» e vanno piuttosto considerati «prevalenti i plurimi interessi pubblici che l'ordinanza impugnata intende tutelare». La quinta sezione del Tar Campania ha quindi respinto l'istanza cautelare e fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 22 marzo.