Napoli, movida nella piazzetta dei liceali: c'è il presidio dell’esercito dopo le violenze

Movida nella piazzetta dei liceali: arriva il presidio dell’esercito nella notte della festa della Repubblica. Come deciso in prefettura durante le riunioni del comitato di pubblica sicurezza dopo gli episodi violenti delle scorse settimane, ecco il blindato nel cuore di Chiaia.

Siamo davanti al liceo Umberto, in piazzetta Amendola, in quella che di solito è una location stabilmente occupata dai minorenni in cerca di divertimento e alcol.

Di sera, ieri, il blindato dell’esercito del progetto Strade Sicure (ottavo reggimento bersaglieri) era parcheggiato a pochi passi dalle scale d'ingresso dell'Umberto, e continuerà a essere lì nei giorni festivi e prefestivi. Pochi i ragazzi nella piazzetta dei liceali. Uno dei principali teatri storici della movida minorile napoletana, dopo le aggressioni e i coltelli avvistati nelle scorse settimane, è in sicurezza.

