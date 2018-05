Movida, in arrivo sanzioni più dure per le notti selvagge

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 31 Maggio 2018, 10:14 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 10:14

Movida, in arrivo un'ordinanza allargata a tutta la città, con un piano particolareggiato per le zone calde e con sanzioni più severe. Gli orari di chiusura dovrebbero essere gli stessi contenuti nella vecchia ordinanza: alle 2 in settimana e alle 3 nei weekend. Verranno premiati con «bollini di qualità» tutti i locali considerati virtuosi. Ovvero coloro che rispetteranno il provvedimento che il sindaco emanerà nei prossimi giorni. Tra le novità al vaglio degli uffici comunali l'ipotesi di creare una sorta di zona franca per i baretti di Chiaia. Una vera e propria «cinta» di polizia intorno al perimetro dove ricadono le attività commerciali, per evitare l'ingresso di motorini e baby gang. In pratica due agenti per ogni varco come argine per i malintenzionati. Idea che potrebbe piacere ai residenti, meno ai gestori delle attività. Al centro storico le attenzioni si concentreranno sui distributori automatici, spuntati come funghi negli ultimi mesi, e minimarket, con divieti di vendita per alcolici, con ogni probabilità dopo mezzanotte. Stretta sugli alcolici anche nella zona di piazza Garibaldi e corso Novara, aree troppo spesso teatro di risse tra immigrati o senza tetto ubriachi e dove, tra chioschetti e piccoli bar, sono di facile accesso vini e birre a buon mercato. Qualche accorgimento anche per piazza Carlo III e in alcune strade di Posillipo. Diversi gli articoli dell'ordinanza dedicati all'acustica, con stop alle percussioni e maggiore attenzione allo sforamento dei decibel provocato dalla musica alto volume e dal vociare dei clienti all'esterno dei baretti, e alla pulizia e decoro delle aree. Ogni titolare dovrà preoccuparsi di tenere pulito il suolo pubblico dinanzi la propria attività.