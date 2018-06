CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 2 Giugno 2018, 09:14 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2018 09:16

Mercoledì notte la parata di musicisti, giovedì notte rapper che si sfidano a colpi di rime. Non c'è tregua al centro storico, con piazza san Domenico Maggiore preda di improvvisati che con amplificatori e microfoni danno vita a concerti non autorizzati che mettono a dura prova i residenti. Se l'episodio di mercoledì ha avuto un epilogo positivo, con i residenti scesi in strada a chiarire che le tammorre e i canti popolari in piena notte disturbavano chi all'indomani doveva alzarsi presto andare al lavoro e dopo l'arrivo di alcune volanti c'è stato l'allontanamento dei musicisti, giovedì si è sfiorata la lite a scapito di due residenti, Vissia e Valeria.«Questa massa di gente è incapace di comprendere la sofferenza di chi deve riposare perché domani ha un'altra giornata di lavoro» spiega Gennaro Esposito del Comitato alla Quiete pubblica e la Vivibilità cittadina che ha pubblicato il video dell'esibizione in tempo reale. Si vede un rapper che con la voce amplificata canta (un tecnico è invece al mixer) e intrattiene centinaia di persone che bevono dalle bottiglie di vetro, in barba alle norme nazionali. Le due donne chiedono che «cazzeggino party» finisca ma al diniego del gruppo, chiamano le forze dell'ordine. «Poco dopo è sopraggiunta una volante con due motociclisti» prosegue Esposito. «Il risultato è stato incredibile: i residenti hanno chiesto l'intervento per far interrompere il concerto ma quando hanno visto che la situazione si stava surriscaldando sono andati via».