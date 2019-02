Napoli, blitz movida sicura: stop alla musica, chiusa nota discoteca in via dei Mille

Domenica 17 Febbraio 2019, 15:00 - Ultimo aggiornamento: 17-02-2019 15:50

Proseguono i controlli alla movida partenopea disposti ogni fine settimana dal comandante della polizia municipale di Napoli, generale Ciro Esposito. Gli agenti dell’unità operativa Chiaia hanno effettuato nel corso della notte controlli a una nota discoteca in via dei Mille dove si è riscontrata la presenza di oltre il doppio delle persone autorizzate nella licenza di agibilità. Con non poche difficoltà, si è provveduto a sospendere la serata che risultava priva delle condizioni di sicurezza ed a far defluire fino al mattino tutti i giovani all’esterno. Pertanto, considerato anche che negli ultimi sei mesi la discoteca è stata già oggetto di sequestro e appena due settimane fa di denuncia all’autorità giudiziaria, sempre per sovraffollamento, il locale è stato sottoposto a sequestro penale ed i gestori denunciati alla Procura della Repubblica.Nell’area del Baretti di Chiaia, in vico Belledonne, durante la notte si è intervenuti a tutela della quiete pubblica in un locale oggetto di segnalazione perché diffondeva musica ad un volume udibile all’esterno. Il titolare veniva multato con un importo di 500 euro in considerazione di quanto prevede l’ordinanza Sindacale sulla movida. Nella zona del centro, interessata dalla presenza di numerosi turisti, quale piazza Trieste e Trento, Galleria Umberto I e piazza Municipio, gli agenti hanno compiuto controlli ai bar e ristoranti ed in particolare in via Santa Brigida tre ristoranti sono stati sanzionati per occupazione abusiva di suolo pubblico. Uno è stato anche denunciato all’autorità giudiziaria per aver installato un manufatto abusivo a copertura dell’occupazione di suolo antistante il locale, mentre una pizzeria è stata denunciata per danneggiamento di suolo pubblico per aver bullonato al suolo degli arredi.Molto intensa anche l’azione di contrasto ai parcheggiatori abusivi in via Chiatamone, via Carducci e Mergellina dove ne sono stati sanzionati nove con immediato ordine di allontanamento, sono stati elevati altresì 186 verbali per divieto di sosta. Particolare attenzione si è posta in via Chiatamone dove un parcheggiatore abusivo è stato sorpreso ben due volte nella stessa giornata. Il soggetto, ieri sera oltre ad essere multato doppiamente, è stato denunciato all’Autorita’ giudiziaria perché non aveva rispettato l’ordine di allontanamento nelle 48 ore che gli era stato notificato la mattina. Inoltre, in via Giordano Bruno un parcheggiatore abusivo più volte sanzionato è stato sorpreso ad esercitare anche in possesso di numerose chiavi dei veicoli affidati dai “clienti”. Il soggetto è stato sanzionato e i proprietari dei veicoli, oltre ad essere multati per divieto di sosta, sono stati diffidati dall’assumere tale comportamento che favorisce l’esercizio di un’attività illecita che in caso di reiterazione, secondo l’attuale normativa, può assumere rilevanza penale.A bordo di un veicolo sono stati rinvenuti strumenti idonei allo scasso: sono stati sottoposti a sequestro penale anche in considerazione che il soggetto fermato è risultato con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio.Particolare attenzione al contrastodei parcheggiatori abusivi è stata dedicata anche da parte del reparto motociclisti, diretto dal capitano Ciro Colimoro, che in piazza Bernini, via Costantinopoli e via Pessina, hanno provveduto a multare e allontanare sette parcheggiatori, sottraendo anche 78 euro di proventi ottenuti dall’illecita attività.