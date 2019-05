Napoli, blitz nella movida: arrivano le forze dell'ordine e i baretti si svuotano

Giovedì 2 Maggio 2019, 07:01 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2019 07:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Più controlli e più sicurezza. Dopo gli scontri dello scorso sabato notte nella zona di via Bisignano a Chiaia, diverse pattuglie della polizia e dei carabinieri hanno presidiato il territorio. Il risultato è stato una “migrazione” dei gruppi di giovani, allontananti dalla presenza delle forze dell’ordine. A riempirsi, questa volta, sono state le zone alte della strada lontane dalle auto delle forze dell’ordine.«Basta un presidio delle forze dell'ordine e la strada si svuota», commentano gli attivisti del comitato Chiaia viva e vivibile. «Viene da chiedersi che tipo di avventori frequentano la zona se fuggono via invece di sentirsi rassicurati dalla presenza delle volanti - continuano - Unica zona più frequentata la parte alta di via Bisignano, più lontana dalla presenza dei carabinieri e polizia. La cosa è veramente inquietante».