Movida al centro dei controlli a Napoli. Ai Quartieri Spagnoli i poliziotti hanno identificato 22 persone e controllato un esercizio commerciale, dove hanno trovato due lavoratori in nero. A Torre Annunziata gli agenti hanno invece identificato 226 persone, di cui 95 con precedenti di polizia, controllati 121 veicoli, di cui due sottoposti a sequestro amministrativo, e contestato 5 violazioni del codice della strada per guida senza patente poiché mai conseguita, mancata copertura assicurativa e mancata esibizione dei documenti di circolazione elevando sanzioni per 6874 euro.