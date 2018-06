CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 6 Giugno 2018, 08:25 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 08:25

Da una parte i residenti e il loro diritto al sonno e alla quiete, dall'altro il turismo, l'economia, il diritto a vivere la città e a divertirsi. In mezzo la lotta alla criminalità giovanile e al fenomeno delle babygang. Da questi presupposti è a nata a novembre scorso l'ordinanza movida del sindaco Luigi de Magistris. Un provvedimento sperimentale applicato in quattro aree (piazza Bellini, via Aniello Falcone, baretti Chiaia, piazza Bagnoli) che ha mostrato punti di forza e punti deboli, con gestori, residenti e istituzioni locali pronti a lanciare proposte per migliorarla. Scaduta a metà maggio e prorogata già due volte, in queste ore dovrebbe nascere la nuova ordinanza che ha tenuto conto di gran parte delle segnalazioni. Stamattina in prefettura ci sarà l'atteso Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica dove il sindaco illustrerà i cambiamenti del provvedimento che andrà in vigore dall'8 giugno.L'ordinanza conterrà un radicale ampliamento. Alle quattro aree principali ne saranno aggiunte altre nella Municipalità 4: piazza Garibaldi, corso Novara, piazza Nazionale e piazza Carlo III. Saranno aggiunte anche alcune strade del Vomero e di Chiaia, tutte connesse a una movida indisciplinata e spesso rissosa, come via Merliani, dove lo scorso inverno ci sono stati gravi episodi di accoltellamenti e rapine, Belvedere di San Martino, dove l'uso di alcolici in bottiglia è una piaga per i residenti delle scale della Pedamentina che diventano bersaglio. Il cuore della nuova ordinanza sarà il centro storico, con molte strade aggiunte dopo le segnalazioni dei comitati dei residenti. In particolare tutta la zona da piazza del Gesù e piazza san Domenico Maggiore, Cisterna dell'Olio, Carrozzieri alle Poste, San Giovanni maggiore Pignatelli, Piazza Giusso, via San Sebastiano, via Domenico Capitelli e via Mezzocannone, con la grana di «Mezzocannone occupato» da risolvere senza che diventi caso politico.