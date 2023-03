Napoli, movida violenta: 16enne con il naso fratturato in ospedale

Un giovane di 16 anni è finito in ospedale, con il naso fratturato, dopo una lite con un gruppo di coetanei.

È il secondo episodio di movida violenta che la scorsa notte ha visto come vittima un minorenne a Napoli, dopo quello del dodicenne accoltellato nella zona di piazza Municipio.

Il 16enne si trovava con alcuni amici quando, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato coinvolto in una lite per futili motivi con un gruppo di coetanei, in via Mezzocannone.

È stato colpito al volto e ricoverato nell'ospedale Cto di Napoli con il naso fratturato. Per lui una prognosi di 25 giorni. Sull'episodio indaga la Polizia di Stato.