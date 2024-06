Una festa dei fiori per dire no alla movida violenta, al degrado e all’abbandono che mettono a rischio una delle zone più antiche di Napoli. È stata questa la risposta del “Decumano del Mare”, l’associazione che ha riunito commercianti, imprenditori, residenti e altre associazioni del centro storico che, ieri, hanno pulito e piantato centinaia di fiori nell’area che collega sei piazze e numerosi vicoletti tra largo San Giovanni Maggiore Pignatelli e Santa Maria La Nova.

APPROFONDIMENTI Movida a Napoli, protesta al Vomero

«L’iniziativa è il nostro modo di protestare di fronte l’ennesimo atto di violenza, lo scorso 26 maggio, quando durante una rissa in via Enrico de Marinis, sono stati accoltellati cinque ragazzi» ha spiegato Ivan Ambrosio, presidente dell’associazione Decumano del Mare, nata per unire le realtà di cittadinanza attiva del territorio.

La protesta

Dalle dieci del mattino fino a sera, la festa dei Fiori ha impegnato i volontari nella pulizia di strade, piazze e aiuole dalle rampe San Giovanni Maggiore fino a Largo Banchi Nuovi dove sono stati piantati centinaia di fiori. «La manifestazione è la prima di un percorso per la rinascita di questi luoghi e rivendica l’identità del Decumano del Mare dove sono concentrati artigianato, arte, cultura e movida sana come un tesoro che l’amministrazione ignora, lasciando nell’abbandono queste piazze» ha sottolineato Fabrizio Caliendo, presidente dell’associazione Arteteka e tra i fondatori dell’associazione “Decumano del Mare” che rivendica la convocazione del «Tavolo per lo sviluppo del Decumano del Mare» che «da oltre due anni non viene attivato nonostante le richieste di cittadini e commercianti».

I problemi

«I fiori sono un simbolo contro il degrado e le montagne di rifiuti che invadono le piazze, contro la microcriminalità che minaccia il quartiere dove imperversano parcheggi abusivi» spiega Marco Limonio, uno degli imprenditori che chiede «la presenza delle forze dell’ordine». Il problema, sollevato dai manifestanti «non riguarda solo gravi episodi di violenza ma anche le numerose risse che danneggiano la movida sana, per questo chiediamo controlli strategici e una rotazione di presidi tra le forze dell’ordine” aggiunge Marcellino Amato che porta avanti da sette anni la sua attività commerciale.

«Siamo stanchi della movida violenta, delle baby gang e del degrado che invade questo Decumano ricco di monumenti e arte» tuonano Roberta Inarta e Barbara Fumagalli, due residenti che come Stefano Bottegal, imprenditore del territorio, si sentono «abbandonati dalle istituzioni».

La chiesa

La festa dei Fiori è stata supportata anche da Roberto Tottoli, rettore dell'Università Orientale convinto dell’importanza «della prevenzione e della cura del territorio contro violenza e vandalismo» e da Don Salvatore Giuliano, parroco della basilica di San Giovanni Maggiore.

«Abbiamo ritinteggiato otto volte le mura della chiesa e abbiamo sempre un bidone pronto per coprire scritte e scarabocchi dei vandali, puliamo la piazza e curiamo il verde, da domani partirà l’oratorio per 120 bambini e partecipiamo alle attività di volontari e associazioni ma qui abbiamo bisogno del supporto delle istituzioni e questa festa è il nostro grido per sensibilizzare tutti» ha detto Don Salvatore sottolineando «la bellezza e il valore storico del Decumano del mare».